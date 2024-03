Albiach (Comuns) acusa el PSOE de renunciar "unilateralment" als PGE sense consultar-ho amb Sumar

MADRID, 14 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat el PSOE d'haver descartat "unilateralment" la negociació per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), sense consultar-ho amb el soci minoritari del Govern, Sumar, després de la convocatòria catalana d'eleccions.

"La decisió de no treballar els pressupostos generals de l'Estat del 2024 és una decisió unilateral del Partit Socialista. No és una decisió compartida amb Sumar", ha criticat la dirigent dels Comuns en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, lamentant que ningú a ERC havia rebutjat negociar els comptes públics de l'Estat.

Albiach també ha recordat que als pressupostos "hi ha partides que són importants a Catalunya" i que tot i que la legislatura no estigui en perill, no comparteix la decisió "unilateral" del PSOE, que dimecres a la tarda va rebre ordres del seu secretari general, Pedro Sánchez, per renunciar als comptes del 2024 i enfocar-se ja en els del 2025.

"Els pressupostos no poden dependre de les cites electorals, fins i tot menys els PGE. Imagini's vostè que no pot haver-hi pressuposats generals de l'Estat cada vegada que convoquen eleccions en una comunitat autònoma", ha prosseguit la líder dels Comuns al Parlament.

ERC HA CONVOCAT ELECCIONS QUAN LI CONVENIA

Albiach també ha carregat contra ERC i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha assegurat que la formació ha convocat eleccions "quan li ha convingut", perquè la legislatura ja estava esgotada abans, i no pel rebuig de la seva formació a incloure en els pressupostos autonòmics el projecte turístic Hard Rock a Tarragona exigit pel PSC.

Així mateix, ha recordat que al Parlament "hi ha vuit grups parlamentaris" i que ERC "només ha estat capaç d'arribar a un acord amb un grup parlamentari", el PSOE. "Volen dipositar en mi la càrrega, quan en realitat l'obligació i la responsabilitat d'un president és construir majories suficients per aprovar uns pressupostos" ha afegit.

Preguntada sobre si acudiran a les eleccions convocades el pròxim 12 de maig en una mateixa candidatura amb Podem, Albiach ha indicat que dins dels Comuns "hi ha moltíssima gent que ve de Podem", com ella mateixa, que és "partidària de la unitat". A més, ha recalcat que fa un mes i mig van entrar als Comuns "100 companys i companyes més".