Albiach (Comuns) acusa Junts, el PP i Vox de ser "còmplices necessaris de la violència habitacional"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha acusat Junts, el PP i Vox de ser "còmplices necessaris de la violència habitacional" després de votar en contra dels dos decrets d'habitatge aquest divendres al Congrés dels Diputats.
En una anotació a X recollida per Europa Press, Albiach ha assegurat que "per Catalunya i pels qui ja no hi són" continuaran lluitant.
El ple del Congrés ha rebutjat el decret llei de mesures sobre habitatge, incloent la prohibició de desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga dels contractes de lloguer que vencen aquest any, i també el decret llei aprovat pel Govern central per renovar automàticament els contractes de lloguer i que obligava el propietari a indemnitzar l'inquilí amb dotze mensualitats si decidia trencar el contracte.