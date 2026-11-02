Albiach acusa el Govern de voler "canviar la finalitat" de la llei de compra especulativa

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat aquest dilluns el Govern de voler "canviar la finalitat" de la proposició de llei per limitar les compres especulatives d'habitatge, en tan sols voler condicionar l'ús de les compres per part dels grans tenidors, i no limitar-ne l'acumulació.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha defensat posar fi a "l'acumulació d'habitatge en poques mans", la qual cosa creu que l'executiu que presideix Salvador Illa no vol fer, després de constatar-se la setmana passada el desacord entre les dues parts en la presentació d'esmenes al Parlament.
"El Govern diu que poden comprar tants habitatges com vulguin, però s'han de destinar a lloguer residencial", la qual cosa creu que és insuficient, i que a més a més ja està regulat en altres normes que la Generalitat, ha dit, no està fent complir.
"Porten 12 sancions en 2 anys", i ha rebutjat el missatge d'Illa que el Govern sigui l'executiu autonòmic que més polítiques en habitatge fa, perquè no li sembla raonable comparar-se amb Isabel Díaz Ayuso o amb Juan Manuel Moreno Bonilla.
ELECCIONS GENERALS
Preguntada per les perspectives electorals de l'esquerra i de Comuns-Front Ampli de cara als comicis generals del 29 de novembre, ha respost que "la millor enquesta" seran les eleccions, i que encara hi ha temps per explicar les conseqüències que tindria un govern de la dreta.
"No són els que solucionaran els problemes que tenim, i sí, ara mateix la principal disputa és democràcia o barbàrie, però també és: protegim el que és públic, protegim el que és comú davant els fons voltor que estan entrant per tot arreu a casa nostra, que són els veritables invasors", ha expressat.