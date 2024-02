Albiach (comuns) acusa ERC de no "plantar-se davant els lobbies" i altres forces per combatre la sequera

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat ERC de no atrevir-se a "plantar-se davant els lobbies i les propostes d'altres forces polítiques" per combatre la sequera, en al·lusió al PSC-Units i Junts.

"No sé si em preocupen més els negacionistes o els retardistes", ha afirmat durant la seva intervenció aquest dimarts en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic al Parlament, i ha retret que hi hagi grups que defensin el projecte del Hard Rock i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat en un moment de sequera com l'actual.

Albiach ha criticat que hi hagi grups que "només volen fer dessalinitzadores per perpetuar l'ús i abús de l'aigua", i ha afegit que ERC sap que les propostes d'aquests partits són un autèntic disbarat --ha dit textualment--, però no s'atreveix a confrontar-les, segons ella.

Ha lamentat que Aragonès no ha "concretat res efectiu" de la transformació verda que va prometre a l'inici del seu mandat, i ha sostingut que és impossible defensar els interessos dels lobbies i els de la societat alhora, després de demanar al Govern que faci polítiques per a la gent.

Albiach considera que el president català "no ha estat valent" a l'hora de prendre mesures contra la sequera, i ha criticat que el seu executiu ha arribat tard a la gestió de la sequera i no ha aprovat cap de les lleis que va anunciar que tiraria endavant en l'àmbit de l'emergència climàtica.

El diputat dels comuns Enric Bárcena ha retret el "negacionisme de Vox, el retardisme de Junts i el PSC i la manca de lideratge d'ERC", i ha reclamat al Govern que sigui ambiciós i creïble en les proclames, ja que considera que l'executiu català diu una cosa i en fa d'altres que van en sentit contrari.