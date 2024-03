Albiach (Comuns) acusa ERC de no estendre la mà: "És la demostració de la seva manera de negociar"

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, de no estendre la mà en el seu discurs sobre els pressupostos i d'atacar els possibles socis --textualment--: "És la demostració de la seva manera de negociar, pressionant, amenaçant i fent xantatges", ha retret.

En una intervenció aquest dimecres en el ple del Parlament sobre les esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2024, Albiach ha assegurat que si Catalunya ha tingut pressupostos des del 2017 ha estat pels Comuns, i ha afegit que no comptin amb ells si "es compra l'agenda desenvolupista de la dreta".

Ha sostingut que el projecte del Hard Rock no depèn del Parlament sinó del Govern, ja que va ser l'executiu català qui va signar un acord amb el PSC sobre la B-40, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el Hard Rock: "Vostès s'han doblegat, nosaltres no, i no ens demanin que fem el mateix".