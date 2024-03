Albiach (Comuns) acusa Aragonès d'haver convocat eleccions "quan li ha anat bé a ell"

Critica que el PSOE ha decidit de manera "unilateral" prorrogar els PGE

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'haver convocat eleccions anticipades "quan li ha anat bé a ell", i ha assegurat que la legislatura ja estava esgotada.

"Ha decidit convocar eleccions perquè li convé, no deixa de ser una mostra de la seva feblesa", ha sostingut Albiach aquest dijous en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha detallat que en les negociacions dels pressupostos, el president del Govern no els va traslladar "mai" que anessin a convocar eleccions si no tiraven endavant els comptes.

Així mateix, ha assegurat que li costa entendre que el Govern central hagi apostat per la pròrroga pressupostària dels comptes generals de l'Estat després de l'avançament electoral de les catalanes: "Ha estat una decisió unilateral del PSOE", ha criticat.

"INTENTAR-HO FINS A ÚLTIMA HORA"

Albiach considera que els pressupostos no poden estar supeditats a cites electorals i que l'obligació de l'executiu espanyol era "intentar-ho fins a última hora", i ha responsabilitzat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, de que no hi hagi comptes ni Catalunya ni a l'Estat.

En una altra entrevista a Catalunya Ràdio i preguntada sobre si serà candidata dels Comuns a les catalanes, ha afirmat que ha traslladat al partit que està disposada a fer-ho, però ha explicat que hi haurà un procés de primàries per decidir-ho: "Estaré on el partit em demani".

Sobre una possible coalició amb Podem, Albiach ha assenyalat que encara no s'han reunit amb representants de la formació morada, i ha destacat que ella sempre ha "treballat per la unitat".