Albiach avisa Illa que si vol aprovar mesures ha de comptar amb els Comuns: "Anirem llei a llei"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha avisat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, si vol aprovar o tirar endavant mesures, el PSC haurà de negociar amb els Comuns: "Li hem donat pressupostos, però a partir d'ara anirem llei a llei".
"Tindrem la mà estesa per negociar millores per a la ciutadania, però també ferms per exigir el compliment dels acords i contundents cada vegada que el Govern s'equivoqui de prioritats, que ha passat diverses vegades. Ho ha fet fent xantatge amb les baixes laborals, infiltrant agents en les assemblees de docents", ha dit en una entrevista a 'Nació' recollida per Europa Press.
Preguntada sobre per què ho exigeixen al Govern abans de l'agost, ha explicat que "és imprescindible" la llei de compres especulatives (la qual es vota aquesta setmana); desencallar el registre de grans tenidors i la creació de la direcció general de la unitat de disciplina en habitatge, inclosa en la llei d'acompanyament.
Sobre aquest últim punt, Albiach ha assenyalat que els Comuns volen consensuar el nom de la persona que hi ha d'haver al capdavant, amb voluntat que sigui independent, i que tingui "prou valentia i coratge per dir als especuladors" que han de pagar sancions de fins a 900.000 euros.
Preguntada sobre si creu que el Govern no s'atreveix a posar multes als grans especuladors, ha expressat que "clarament no".
LEGISLATURA A ESPANYA
Sobre si creu que el president del Govern central, Pedro Sánchez, acabarà la legislatura, ha afirmat no saber-ho i li ha exigit mesures de lluita contra la corrupció, pressupostos i eleccions: "Però no es pot saltar el pas de fer net. Hi ha lawfare, però no tot és lawfare".
En aquest sentit, ha apuntat a més mesures: una oficina de lluita contra la corrupció; que les empreses i corruptors no puguin treballar amb l'administració pública durant vint anys; una bústia per a alertadors; una llei de lobbies i regular les activitats que poden o no poden fer els expresidents.
Respecte a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, la líder dels Comuns ha sostingut que, ateses les majories al Parlament, la "batalla" contra l'ampliació s'ha de fer a Europa i ha afirmat que el partit vol que la Generalitat tingui més autogovern en la gestió de l'enclavament.