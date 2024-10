Albiach avisa que els Comuns s'oposaran a una eventual flexibilització de baixes laborals

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha avisat aquest dissabte que la seva formació s'oposarà a una eventual flexibilització de baixes laborals, tal com va proposar aquest dijous la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, una mesura que ha titllat d'"ocurrència".

"Això és directament obrir la porta al fet que el teu cap et pressioni, et faci xantatge, t'obligui a anar a treballar quan estàs malalt", ha expressat Albiach al Consell Nacional del partit celebrat a Barcelona, amb la presència, entre d'altres, del ministre de Cultura i membre dels Comuns, Ernest Urtasun.

Albiach ha assegurat que "no hi haurà baixes flexibles perquè, per molt que pressionin les mútues, els drets dels treballadors no es qüestionen, no es venen, no es matisen, sinó tot el contrari, els drets dels treballadors es blinden, es defensen i s'amplien".

PARAR EL COMERÇ D'ARMES AMB ISRAEL

Davant de la tensió a Orient Mitjà i els atacs d'Israel a la Franja de Gaza, que la setmana vinent compliran un any continuat d'hostilitats, Albiach ha demanat al Gobierno "posar fi" a totes les importacions i exportacions d'armes amb Israel i suspendre relacions.

"És moment de les accions contundents, i aquí el Govern de l'Estat i la comunitat internacional van molt tard", ha dit Albiach, i ha reivindicat, textualment, els Drets Humans i la pau.