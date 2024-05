Albiach arriba a la seu dels Comuns i assegura estar tranquil·la: "Tenim la feina feta"

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha arribat a la seu dels Comuns aquest diumenge uns minuts abans de les 19.50 hores per seguir el resultat de la nit electoral.

En arribar, Albiach ha assegurat que els Comuns ja tenen "la feina feta" i estan tranquils i en espera del resultat dels comicis.

Uns minuts abans, també hi han arribat el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, i també està previst que hi assisteixin la coordinadora del partit i diputada al Congrés, Candela López, i el director de la campanya i candidat 5 per Barcelona, David Cid.