Albiach agraeix a Asens el seu "pas endavant" per ser candidat dels comuns a les europees

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels comuns al Parlament i coordinadora del partit, Jéssica Albiach, ha agraït aquest dijous a l'exdiputat Jaume Asens el seu "pas endavant" després d'haver acceptat presentar-se a les primàries dels comuns per ser el candidat de la formació de cara a les pròximes eleccions europees.

"Una boníssima notícia per als comuns i per a tothom que creu que, davant l'onada reaccionària que patim a Europa, necessitem persones valentes que facin política com la fa Jaume Asens", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press.

En aquest sentit, Albiach també ha assenyalat que Asens posa "els drets humans i el diàleg al centre".