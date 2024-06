Albiach afirma que els Comuns es plantejaran la seva entrada en un eventual Govern d'Illa

Assegura que "hi haurà canvi de cares" en el partit, que culminarà en la seva assemblea de novembre



BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que la seva formació es plantejarà si entra o no en un eventual Govern presidit pel candidat del PSC, Salvador Illa, "en funció de com evolucionin les negociacions".

En una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha apuntat que depenent de com de satisfets estiguin de l'acord amb els socialistes i del seu abast, es plantejaran "l'entrada en el Govern o no".

Així mateix, ha explicat que en aquests moments estan negociant "sobre la base de continguts" i que en cap cas ha sortit la possible entrada dels Comuns en un Govern de Salvador Illa.

APRESSA A ILLA

Albiach ha reiterat el seu apressament al líder socialista per teixir un acord de les forces progressistes al Parlament per aconseguir una investidura amb els suports de PSC, ERC i els Comuns: "Salvador Illa és el que ha de ser més proactiu, el que ha de fer més esforços, el que ha de ser més receptiu i més acollidor de les propostes que li facin la resta de forces".

També ha sostingut que veu "bona voluntat negociadora" de republicans i Comuns per arribar a un acord amb el PSC, si bé també ha demanat exigència per acordar mesures importants per a Catalunya, i preguntada pel Hard Rock ha assegurat que les prioritats del seu partit no han canviat, textualment.

"CANVI DE CARES"

Respecte a si els Comuns es plantegen una renovació del partit després dels resultats de les eleccions catalanes, Albiach ha assegurat que "hi haurà canvi de cares" i que en aquests moments la direcció estan pensant a nivell teòric, ideològic i programàtic cap a on es dirigeix la formació, prenent el pols de la societat.

Ha indicat que entre finals de setembre i principis d'octubre "s'obrirà el debat de la renovació d'òrgans", el qual culminarà amb l'assemblea dels Comuns avançada a mitjan mes de novembre, i que llavors es plantejarà la seva continuïtat com a líder dels Comuns.

"Aquí és on jo reflexionaré i expressaré la meva voluntat de decidir què és el que faig", ha dit Albiach, que ha afirmat que escoltaran a la ciutadania, tant de dins com de fora del partit, per elaborar una estratègia posant el focus en les eleccions municipals del 2027.