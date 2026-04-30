Albiach acusa el Govern d'anar tard amb les sancions per la llei d'habitatge

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat el Govern d'anar tard i de "manca d'ambició" després d'haver obert 529 expedients sancionadors a les zones de mercat de lloguer tensionat des que va entrar en vigor la llei d'habitatge, que limita el preu del lloguer.
En un comunicat aquest dijous, Albiach reclama al Govern que posi "sancions ejemplificants", i l'ha acusat de ser poc contundent amb els qui estan cometent frau de llei amb la llei d'habitatge.
Ha recordat que fa un any que es va aprovar el règim sancionador d'aquesta llei, i ha lamentat que la majoria dels expedients oberts pel Govern, "9 de cada 10, estan en fase de diligències prèvies i, per tant, només es troben en la primera etapa del camí".
Ha lamentat que només hi ha 7 expedients en els quals s'ha iniciat formalment la sanció, i "no han posat cap multa que sigui gaire greu, que sigui ejemplificant, que enviï un missatge polític clar", com assegura que es podria haver fet amb el bloc de Sant Agustí al barri de Gràcia de Barcelona, que supera un 30% el preu del lloguer permès en aquesta zona tensionada.
Albiach ha exigit al Govern contundència i "més dinamisme i rapidesa, perquè els veïns i veïnes ho necessiten", per això ha reclamat crear una unitat inspectora que tingui el màxim rang possible dedicada a aquest assumpte.