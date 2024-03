Albiach aconsegueix els avals necessaris per encapçalar la llista dels Comuns pel 12-M

Defensa que les eleccions no són "un plebiscit sobre Puigdemont"

BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament i coordinadora de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha celebrat aquest diumenge els 1.057 avals que ha rebut la seva candidatura i que l'habiliten per encapçalar la llista de la formació a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig, ja que ha estat l'única a presentar-se a les primàries del partit.

Segons ha explicat Albiach en unes declaracions als periodistes a Barcelona, serà aquest dilluns quan es faci la presentació oficial de la candidatura.

Ha reivindicat els comicis del 12-M com un "plebiscit entre el model de país i no un plebiscit sobre Puigdemont", al·ludint a l'anunci oficial d'aquest dijous de l'expresident català d'encapçalar la llista de Junts a les eleccions.

Així mateix, ha posat l'accent en què hi ha dos models a Catalunya que "estan en joc": el de Junts, que al seu parer també han assumit el PSC i ERC, i el dels Comuns, que posa l'habitatge i la gestió de la sequera com a prioritats, ha assegurat.

"Ara mateix som l'única força d'esquerres al Parlament que diu que no compartim el model de Junts i, per tant, no podem anar a governar amb Junts", ha afegit Albiach, després de ser preguntada per possibles aliances després de les eleccions i després d'haver descarrilat els pressupostos de la Generalitat del 2024.

FINANÇAMENT SINGULAR

Respecte a la demanda del Govern presentada aquesta setmana per recaptar el 100% dels impostos que es paguen a Catalunya, Albiach ha considerat que es tracta d'una "proposta de partit" i ha assegurat que ha de ser una proposta de país.

"El Govern no només ha anat tard, sinó que a més ara està intentant impulsar una reforma de partit, quan el que necessitem és una reforma de país amb l'acord i consens de totes les forces catalanistes", ha afegit.

MARTA ROVIRA

També ha al·ludit a les declaracions publicades aquest diumenge de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ha assegurat que ERC ja parla de referèndum amb el PSOE: "Al mi el que m'ha sorprès és que Marta Rovira estigui apostant pel referèndum al mateix temps que s'ha suspès la taula de diàleg", ha criticat.

En aquest sentit, la dirigent dels Comuns ha defensat que la taula de diàleg ha de "poder continuar treballant" per, segons ella, culminar la desjudialització i, per tant, aplicar la llei d'amnistia.