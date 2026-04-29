Albesa (Puig) reitera que encara no hi ha una "decisió final" en la possible fusió amb Estée Lauder

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Puig, José Manuel Albesa, ha reiterat que, tot i que les converses per a una possible fusió amb Estée Lauder continuen, encara no hi ha "una decisió final.
Ho ha dit aquest dimecres en una trucada amb analistes després de la presentació dimarts de les vendes del grup en el primer trimestre, que van augmentar un 4,7% a perímetre i tipus d'interès constant (LFL), fins als 1.215 milions d'euros, informa Bloomberg.
Albesa ha assenyalat que "llevat que s'arribi a un acord, no hi ha cap garantia respecte a la transacció ni els seus termes", per la qual cosa ha dit que no poden fer més comentaris sobre aquest assumpte.
El passat 23 de març, Puig va informar que estava en converses sobre una possible combinació de negocis amb The Estée Lauder Companies, que "implicaria la possible fusió del negoci de totes dues companyies".
"A 28 d'abril del 2026, no s'ha pres cap decisió definitiva. Mentre no existeixi un acord, no es pot garantir que hi pugui haver una operació ni els seus termes", va explicar dimarts en la nota de premsa de les vendes del primer trimestre.