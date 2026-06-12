Alberto Nadal (PP) demana un canvi de govern "urgent" i acusa Junts i ERC de no permetre-ho

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari d'Economia i Desenvolupament sostenible del PP, Alberto Nadal, ha demanat un canvi de govern "urgent", després que el jutge hagi ampliat la investigació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per les joies trobades en una caixa forta del seu despatx, i ha acusat Junts i ERC de no permetre aquest canvi en l'executiu.
En unes declaracions aquest divendres al costat del líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha assegurat que el cas de Zapatero és "especialment greu" en tractar-se d'un expresident.
També ha dit que les circumstàncies són tristes, i ha al·ludit a les joies valorades en més d'un milió d'euros: "Sumat a tota la resta, fa evident que el país no ho pot suportar i que cal un canvi de govern urgent, un canvi de govern immediat".
Ha recordat que el PP "ja ha donat la fórmula de sortida", en referència a una moció de censura instrumental proposada pel líder popular, Alberto Núñez Feijóo, però ha lamentat que els socis parlamentaris del Govern central, entre ells els partits independentistes catalans, no permeten aquest canvi.
"Malgrat tot el que està passant en la política espanyola, malgrat el descoratjament que té la població davant els escàndols de corrupció, hi ha un futur que representa el govern del PP que encapçali, si els espanyols li donen la responsabilitat, Alberto Núñez Feijóo", ha afegit.