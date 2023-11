Alberto Fernández rep Milei per començar la transició política a l'Argentina

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Argentina, Alberto Fernández, i el seu successor a la Casa Rosada, l'ultradretà Javier Milei, s'han citat aquest dimarts per a la reunió que inicia formalment el procés de transició al país, després de cancel·lar-se la trobada que tenien prevista dilluns.

Fernández ha convocat Milei a la Residencia de Los Olivos per a aquesta presa de contacte, "amb l'objecte de donar inici al procés de transició institucional entre els equips designats per tots dos en les diferents àrees de govern", segons el comunicat difós per la Presidència. Milei hi ha assistit amb qui serà el seu cap de gabinet, Nicolás Posse, informa l'agència de notícies Télam.

La presa de possessió del nou president està prevista el 10 de desembre. Fins aleshores, l'equip del futur mandatari ja ha deixat clar que "el president Alberto Fernández i el ministre d'Economia, Sergio Massa, són els responsables constitucionals de la situació dels argentins".

Diumenge, el candidat de La Llibertat Avança es va imposar amb claredat en la segona volta davant el peronista Massa, que continuarà com a ministre d'Economia unes setmanes més, malgrat que es va arribar a especular sobre una sortida avançada. Milei, amb el suoport en la segona volta electoral dels principals líders de la dreta clàssica, ha promès que encapçalarà un govern amb menys carteres, de només vuit ministeris.