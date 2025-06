Albert Pijuan guanya el Premi Crexells 2025 amb la novel·la 'La Gran Substitució'

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

La novel·la 'La Gran Substitució' de l'escriptor Albert Pijuan ha guanyat el 54è Premi Crexells de narrativa a obra publicada l'any anterior, dotat amb 6.000 euros, ha informat aquest dimecres l'Ateneu Barcelonès en un comunicat.

'La Gran Substitució', publicada l'octubre del 2024 en català per Angle Editorial i la seva traducció al castellà per Sexto Piso, és una novel·la en la qual es barregen paternitats no reconegudes, usurpacions d'identitat, una secta que creu predir el futur a través dels pentinats de Nicolas Cage i en la qual es viatja de Sabadell (Barcelona) a Los Angeles, Croàcia i Nàpols (Itàlia).

El jurat del Premi Crexells ha estat format per l'escriptora Anna Ballbona, el poeta Andreu Gomila, l'escriptora Eva Piquer, el filòleg Francesco Ardolino i la traductora i periodista Valeria Gaillard, juntament amb la vicepresidenta de l'Ateneu Lluïsa Julià, sense vot.

Ha destacat que 'La Gran Substitució' és una novel·la atrevida i contemporània, "un llibre divertidíssim, que juga amb el fantàstic, el psicoanàlisi, el complex d'inferioritat, les teories de la conspiració i el que marca" l'actualitat.

"NOUS VALORS" DE LA NARRATIVA CATALANA

El jurat ha destacat que l'obra consolida Pijuan com "un dels nous valors de la narrativa catalana" actual, amb una novel·la que reflexiona sobre la identitat i els dobles, el pes de la família i les idolatries contemporànies.

L'autor, que amb el premi passa a ser soci honorífic de l'Ateneu Barcelonès, ha celebrat formar part d'un palmarès en el qual hi ha alguns dels seus "llibres preferits de sempre", i ha afirmat que l'humor és una cosa espontània en escriure.

Pijuan (Calafell, 1985), llicenciat en Ciències Polítiques i en Filosofia, ha publicat la novel·la 'El franctirador', l'antologia de contes 'Seguiràs el ritme del fantasma jamaica', la novel·la 'Tsunami' --que va rebre els premis Pin i Soler, el Finestres i el de la Crítica--, l'assaig 'Per què no repensem el canibalisme?' i la novel·la juvenil 'I diumenge, meteorit' --Premi Llibreter 2024--.