Albert (ERC) veu que l'Estat està "corcat" per la corrupció després dels casos Montoro i Cerdán

Veu les paraules de Belarra (Podem) sobre el traspàs en immigració pròpies de la dreta

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El portaveu adjunt i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha expressat que veu l'Estat "corcat" per la corrupció després dels suposats casos que afecten el PP i el seu exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro i el PSOE i el seu exnúmero tres Santos Cerdán, després d'incidir que Montoro, segons ell, va organitzar la pitjor màquina de corrupció que s'ha vist mai.

"Cada dia que passa aquest escàndol es fa més gran. Estem veient com el govern del PP no només és el govern amb més imputats per corrupció de la història, sinó que, a més, va organitzar la pitjor màquina de corrupció que s'ha vist mai", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns.

Ha qualificat d'"evident" la necessitat de crear una comissió d'investigació al Congrés per investigar Montoro per presumptament aprofitar-se del seu càrrec per aprovar diverses lleis que beneficiaven empreses de gasos industrials clients del despatx d'advocats Equipo Económico que havia fundat el ministre abans d'entrar al Govern central.

Ha equiparat aquest cas amb el de la presumpta corrupció de l'exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, i ha considerat que Espanya presenta "greus dèficits democràtics"

Ha lamentat que l'Estat posi "el crit al cel" quan Catalunya reclama recursos però que, en les seves paraules, posi tota l'estructura de l'Estat al servei d'empreses per robar diners públics i enriquir polítics corruptes.

CRITICA LES PARAULES DE BELARRA

Preguntat per la secretària general de Podem, Ione Belarra, qui va vincular el traspàs dels poders en immigració a la Generalitat amb batudes racistes dels Mossos d'Esquadra, ha afirmat que són declaracions pròpies de la dreta i l'extrema dreta: "Sort de Ione Belarra, que és la part progressista de l'Estat espanyol".

"Són unes declaracions que hauria pogut fer fa uns anys, tranquil·lament, el senyor Albert Rivera o la senyora Inés Arrimadas", ha dit, i ha afegit que Catalunya és, textualment, prou adulta per prendre les seves pròpies decisions sense que ningú no li digui com fer la feina.