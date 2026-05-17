Albert (ERC) veu els Pressupostos com a eina "indispensable" per donar resposta als docents

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha afirmat que els Pressupostos són una eina "indispensable" per donar resposta a les demandes dels docents que, apunta, comparteixen i estan treballant amb el Govern.
"Veurem com avança i acaba la negociació pressupostària, però que tothom tingui clar que és justament el pressupost l'eina indispensable per donar resposta i acabar amb les excuses del Govern", ha exposat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Aquest mateix diumenge, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha estat preguntada en declaracions als mitjans si condicionaran els Pressupostos al fet que la comunitat educativa resolgui el conflicte amb la Conselleria d'Educació, al que ha respost que cal "donar oxigen a aquestes negociacions que tornen a començar" i que no contempla un escenari en el qual el Govern sigui incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa.