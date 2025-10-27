Albert sobre una ruptura de Junts amb Sánchez: "No ens aixecarem de cap taula"

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha assegurat que els republicans no renunciaran a exercir el poder que els donen els 7 diputats que tenen al Congrés: "No ens aixecarem de cap taula, no ens aixecarem de cap reunió, no ens aixecarem de cap negociació".
Ho ha afirmat en una roda de premsa en preguntar-li per com valora una eventual ruptura de Junts amb el Govern central, abans de saber-se que l'executiva de Junts ha acordat per unanimitat a Perpinyà (França) trencar amb els de Pedro Sánchez.
El portaveu republicà ha mostrat "respecte absolut" per les decisions que prenguin altres formacions polítiques, però ha insistit que a ERC continuaran negociant pel bé de Catalunya, textualment.
"No escenifiquem, no ens enfadem, no amenacem. Els interessos de Catalunya no es defensen sols", ha subratllat Albert, que ha rebutjat aventurar com pot afectar la decisió de Junts.
Albert ha indicat que analitzaran la decisió i ha reconegut que la legislatura al Congrés és complexa, ja que la majoria de la investidura és "àmplia, diversa i complexa", per la qual cosa ha insistit que ja es veurà com evoluciona.