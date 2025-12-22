Albert (ERC) sobre el resultat a Extremadura: "Presentar un investigat mai és bona idea"

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha destacat la baixa participació en les eleccions d'Extremadura, i ha qualificat de pèssim i desastrós el resultat que ha obtingut el PSOE extremeny: "Presentar un investigat mai és bona idea", ha dit en al·lusió al candidat socialista, Miguel Ángel Gallardo.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que li fa "vergonya aliena" haver de comentar públicament que no és una bona idea presentar com a candidat una persona investigada judicialment, perquè considera que és una cosa evident, textualment.
A més a més, ha sostingut que el resultat per al PP tampoc no ha estat bé, ja que no ha aconseguit la majoria absoluta i "ni s'hi acosten i continuen depenent d'una manera més clara i directa de Vox".
Preguntat sobre què li sembla que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no hagi valorat aquests resultats en la seva compareixença aquest dilluns, Albert ha respost que "cadascú s'organitza com vol o com pot".
Ha assenyalat que els canvis en el Govern central, com el nomenament d'una nova ministra d'Educació i una nova portaveu, que ha anunciat Sánchez responen "a necessitats internes del PSOE", i ha afegit que no té res a dir sobre aquesta decisió.