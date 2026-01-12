Albert (ERC) reivindica l'acord en finançament: "Dibuixa elements que clarament concerten"

Allarga la mà a Junts per millorar el pacte
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha assenyalat aquest dilluns que l'acord en finançament singular per a Catalunya pactat entre republicans i socialistes "dibuixa elements que clarament concerten" i que el model garanteix l'ordinalitat malgrat no estar per escrit.
En una entrevista a La 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press ho ha exemplificat en que Catalunya acabarà gestionant prop del 80% de l'IVA i la recaptació del 100% de l'IRPF, i, preguntat per si creu que és un concert econòmic, ha afirmat que és "evident" que no ho és.
Ha comparat el finançament i la recaptació del 100% de l'IRPF i creu que la recaptació no depèn d'una qüestió econòmica sinó d'una cessió de poder polític: "El finançament ha estat complicat, però són diners. L'altra cosa és recaptar. Tenir la sobirania, tenir l'instrument que et permeti recaptar els teus impostos. Això ho diu l'acord".
Respecte al principi d'ordinalitat, ha assegurat que el model tendeix a l'ordinalitat i que "la garanteix" per a Catalunya.
JUNTS
Sobre el rebuig de Junts a l'acord, els ha allargat la mà perquè facin propostes, segons ell, per millorar-lo, perquè "després d'un dèficit fiscal crònic i d'un model de finançament caducat des de fa 12 anys, no es pot viure de proclames constants i calen fets i concrecions".
Preguntat per si seria bo que els líders de tots dos partits es reunissin, ho ha afirmat tot i que no sap si "hi ha en agenda" un viatge del líder republicà, Oriol Junqueras, a Waterloo (Bèlgica) per visitar el president de Junts, Carles Puigdemont.
RODALIES
Sobre la constitució de l'empresa mixta de Rodalies en un acte aquest dilluns, i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha remarcat que les negociacions amb el ministeri han funcionat "molt bé" des del primer moment.
Preguntat per qui serà el CEO de l'empresa, no n'ha revelat el nom però ha apuntat que és un perfil tècnic i professional, i no polític.