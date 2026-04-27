Albert (ERC) qualifica d'"inhumà i inadmissible" que l'AN hagi fet viatjar Pujol a Madrid

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha qualificat d'"inhumà i inadmissible" que l'Audiència Nacional (AN) hagi fet viatjar a Madrid l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 anys, per després eximir-lo de responsabilitat penal per la seva deterioració cognitiva.
En una roda de premsa aquest dilluns, Albert ha acusat l'AN de buscar "una foto que ni el president ni el país es mereix", i ha afegit que aquest tribunal ja sabia que Pujol no estava en condicions de viatjar a Madrid.
"Els metges forenses que van analitzar i van tractar el president Pujol, un d'ells pertanyent a l'AN, formen part del cos judicial. I el que ells diuen hauria de ser prou vàlid com per no haver d'agafar el president Pujol i fer-li fer 600 quilòmetres per acabar-li dient que no cal que declari", ha criticat.