Albert (ERC) mostra preocupació pel "paper protagonista" de l'extrema dreta en el CEO

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha expressat preocupació pels resultats dels partits d'extrema dreta, arran del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO): "Ens preocupa el paper protagonista cada vegada més important que té l'extrema dreta i la dreta extrema arreu del món i també ara en aquests moments a Catalunya".
En una roda de premsa aquest dilluns, ha lamentat el creixement del "vot reaccionari a Catalunya", i ha dit que per fer-hi front s'ha d'abordar el malestar d'una part important de la població i parlar del que preocupa la gent.
Segons el baròmetre publicat aquest dilluns, el PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla de 38-40 escons, seguit d'ERC (22-23), mentre que Junts i Aliança Catalana (AC) empatarien en tercer lloc (19-20).
També ha dit que Catalunya s'ha construït a través de la cohesió, que quan la ciutadania no troba solucions en entorns "tradicionals, busca alternatives", i que aquest auge, que no és exclusiu de Catalunya, té a veure amb el malestar i la manca de respostes de la política.
VALORACIÓ DEL GOVERN
Dels resultats del CEO, Albert ha interpretat que el Govern "s'estanca a la baixa" i que no són percebuts per la població com un govern estable i útil.
"Els que havien vingut a posar ordre, els que representaven l'ordre i la bona gestió en aquest país, no es consoliden. Es consoliden clarament a la baixa, no arrenquen, no són percebuts per una banda important del país com un govern estable, útil i que doni aquesta tranquil·litat que tant van pregonar", ha valorat.
RESULTATS D'ERC
En contraposició, ha assenyalat que ERC és "l'únic partit no reaccionari que creix", i que ho fa tant en els resultats al Parlament com al Congrés dels Diputats.
Sobre el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit que en té una valoració extraordinària i, en al·lusió a les crítiques de Junts, ha dit que "si la gent el valora és perquè parla dels problemes que preocupen la gent a Catalunya i també a Espanya".
No obstant això, sobre la proposta de Rufián d'una llista unitària d'esquerres per a les eleccions al Congrés, ha dit que és un cas en què tindria poc sentit, a diferència de les eleccions europees: "Hi ha sumes en política que no sumen", ha resolt.