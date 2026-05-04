Albert (ERC) sobre les crítiques de Junts a Rufián: "No ens agrada que Junts voti" en contra de Catalunya

Insta Junts a decidir "a quin catalanisme, a quin sobiranisme, a quin independentisme es vol sumar"
BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha replicat a les crítiques de Junts contra el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, pel seu discurs la setmana passada sobre el decret de la pròrroga de lloguers, que va decaure amb el vot en contra del PP, Vox i Junts: "No ens agrada que Junts voti en contra de la majoria de la societat catalana, que voti en contra de Catalunya".
En una roda de premsa aquest dilluns, Albert ha assenyalat que el fet que "algú s'enfadi o es molesti no és prou motiu" perquè ERC tingui una acció política determinada, preguntat per si han parlat amb Junts després del discurs de Rufián i les crítiques dels de Carles Puigdemont.
El portaveu republicà ha assegurat que el contacte amb Junts és fluït, i ha reconegut que són conscients que a Junts no els va agradar el discurs de Rufián, però ha afegit: "Segons les enquestes, gairebé el 70% de la població està a favor de la regulació dels lloguers i de les polítiques d'habitatge. Estic segur que també estan molt enfadats pel vot de Junts".
Albert també ha detallat que no han rebut cap denúncia per part de Junts, després que la seva portaveu al Congrés, Miriam Nogueras, assegurés en un missatge a X que havien comunicat als Mossos d'Esquadra que haurien de "donar un cop d'ull" a una suposada campanya de desinformació i assenyalament contra membres del seu partit.
CATALANISME COHESIONADOR
Albert també ha instat Junts a decidir "a quin catalanisme, a quin sobiranisme, a quin independentisme es vol sumar i vol formar part", després dels resultats d'una enquesta aquest dissabte del diari 'Ara', que donava la victòria d'unes eleccions catalanes al PSC, seguit d'ERC, i amb Aliança Catalana i Vox en tercer i quart lloc.
Ha afirmat que el catalanisme i el sobiranisme sempre havien estat elements cohesionadors a Catalunya, però que ara es divideixen d'una manera molt clara: "Entre els qui diuen 'no a tot', que estan enfadats sempre, que són antipàtics i poc útils, i els que intentem aportar, fer propostes, avançar en decisions, que creiem que sumem i ajudem a que el país avanci".
Preguntat per com valora que hi hagi un 19% dels enquestats que veurien amb bons ulls que Rufián fos candidat a la Generalitat, el portaveu republicà ha respost que és una mostra del lideratge d'ERC a Catalunya i a la resta d'Espanya: "Ho veiem de manera perfecta, il·lusionadora".