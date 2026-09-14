Albert (ERC) espera que Illa parli d'educació, habitatge i "ambició nacional" en la seva conferència

Afirma que el Govern no està a l'alçada: "La resignació disfressada de mala gestió no pot ser mai la solució"
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha assegurat que espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, parli en la conferència d'aquest dilluns a la tarda d'educació, habitatge i "ambició nacional".
En una roda de premsa, el portaveu republicà ha assenyalat que el discurs d'Illa amb motiu de la Diada "emmarca bastant bé les dificultats i els problemes que té el país, però és evident que el Govern no està a l'alçada".
"La resignació disfressada de mala gestió no pot ser mai la solució als problemes que té aquest país. Escoltarem avui el que ens explica", ha sostingut preguntat sobre què espera de la conferència, a la qual assistirà juntament amb altres membres d'ERC.
Respecte a la manifestació independentista de la Diada, Albert ha valorat molt positivament la jornada, ja que hi ha hagut "molta més participació que l'any passat", i ha celebrat la presència de molts joves.
EL RUMB DE L'INDEPENDENTISME
Ha defensat que l'independentisme ha d'anar clarament a l'ofensiva i convèncer més persones, i ha afegit que no pot ser excloent ni conformar-se amb ser una minoria: "Els que treballen per dividir, per restar i per ser menys són els que ens porten a la derrota".
Albert ha situat com una data assenyalada la Diada del 2027, quan farà 10 anys del referèndum de l'1-O, i s'ha mostrat disposat a "escoltar" i parlar amb les entitats i construir majories, preguntat per la proposta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de fer una cimera d'entitats independentistes.
A més a més, el portaveu republicà ha valorat positivament el "creixement sostingut" del seu partit en l'enquesta del CIS, i ha destacat que aquesta última situï ERC com la quarta força, per davant de Sumar, al Congrés.