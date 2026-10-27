Albert (ERC) demana al Govern aportar "respostes i tranquil·litat" per evitar nous aldarulls

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha demanat al Govern que aporti "respostes i tranquil·litat" a la ciutadania per evitar que es tornin a produir episodis com els aldarulls de dissabte a Barcelona, que ha qualificat d'incomprensibles, injustificables i condemnables.
"Robar no és protestar. El que va passar dissabte és pur vandalisme", ha subratllat en una roda de premsa aquest dimarts, i ha demanat separar el que va passar dissabte de les protestes legítimes pels drets socials.
Albert ha destacat que la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, compareixerà dimecres d'urgència en comissió parlamentària a petició d'ERC per parlar sobre els aldarulls, i ha afirmat que no entén com el Govern i l'Ajuntament de Barcelona no ho van preveure.
"Sense respostes serà difícil resoldre situacions a futur. S'estan fent noves convocatòries i necessitem saber quin és el pla del Govern" per evitar que es repeteixin fets com els de dissabte a Barcelona.
Albert ha sostingut que s'ha produït una manipulació dels joves "per algú o alguns que tenen interès en què això passi", i ha afegit que a ERC els preocupa l'impacte directe que pugui tenir en la societat catalana.
Preguntat per si creu que aquests fets estan relacionats amb la proximitat de les eleccions generals del 29 de novembre, el portaveu republicà ha dit que s'han produït en un context electoral, però també en un context de protestes similars a França i altres llocs d'Europa.