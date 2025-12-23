Albert (ERC) demana "garantir els drets humans bàsics" als desallotjats de l'institut B9

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha demanat "garantir els drets humans bàsics" als 400 desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona).
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts en la qual ha criticat que l'alcalde de la localitat, Xavier García Albiol, "no està aportant solucions, sinó que està posant sobre la taula propostes xenòfobes".
"És una emergència de drets humans i el B9, per desgràcia, és un exemple del que no pot tornar a passar. Ens hem de posar tots a resoldre el problema perquè no és un tema que aparegui d'un dia per l'altre, sinó que rau en les persones que tenim vivint en la marginalitat", ha dit.
FINANÇAMENT SINGULAR
D'altra banda, s'ha referit al balanç del president de la Generalitat, Salvador Illa, en assegurar que "sense ERC no hauria fet gaire" i que si no continua comptant amb ells tampoc no ho farà.
"És evident que aquest mes de gener hem de tancar el finançament singular. Si no hi ha finançament, no hi haurà pressupostos, és senzill", ha subratllat.