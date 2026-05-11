Albert (ERC) assegura que la dimissió de Trapero no és una condició per aprovar els pressupostos

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha assegurat que la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, no és una condició per aprovar els pressupostos, després que els sindicats educatius hagin acusat la policia catalana d'infiltrar-se en assemblees docents.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu d'ERC, Albert ha afirmat que avançar i voler els pressupostos "és absolutament compatible amb la crítica política" en una actuació que ha qualificat de despropòsit.
En aquesta línia, ha afirmat que no serà un condicionant per a altres temes: "Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles".
Com va fer el president d'ERC, Oriol Junqueras, el portaveu també ha demanat que "el Govern assumeixi les responsabilitats, bé sigui en forma de dimissió o en forma de cessament del senyor Trapero".
D'aquesta manera, a més de demanar al Govern que actuï, ha remarcat que ERC vol aprovar els pressupostos com més aviat millor: "La nostra voluntat és que el país funcioni, avanci, tingui pressupostos i pugui donar resposta a les necessitats que té el país".