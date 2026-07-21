Albert (ERC): Amb drets polítics pendents de restituir no hi ha normalitat democràtica

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha celebrat l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia però ha lamentat que mentre hi hagi drets polítics pendents de restituir no hi pot haver "plena" normalitat democràtica.
"La llei d'amnistia va ser una decisió profundament democràtica. El legislador va assumir que un conflicte polític no es podia continuar gestionant exclusivament des del dret penal. El Tribunal Constitucional ho ha avalat, el TJUE ha reforçat els fonaments jurídics. Ara només falta que la llei s'apliqui íntegrament", ha dit en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.
Albert ha sostingut que els drets no deixen de ser drets perquè afecten aquells amb els qui es discrepa: "L'amnistia no és el punt d'arribada. És el punt de partida".
Considera que la sentència del TJUE no resol el que qualifica de conflicte polític entre Catalunya i l'Estat però recorda que només es pot trobar una resposta estable des de la política i la democràcia, "mai des de la repressió".
LEGISLATURA A ESPANYA
Sobre la continuïtat de la legislatura del Govern central, el republicà ha apostat per "aprofitar fins l'últim espai de negociació" per tancar decisions que veu estratègiques per a Catalunya, com el desplegament complet de l'amnistia, el nou finançament, la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) o el control de les inversions de l'Estat.
"Aquest és el debat que avui mereix Catalunya. No un debat instal·lat en el ressentiment, sinó una política capaç de construir projectes col·lectius i nous horitzons compartits", ha dit.