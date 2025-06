Albert (ERC): "Amb la corrupció s'ha de fer net, donar explicacions i caure qui hagi de caure"

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha defensat aquest dilluns que "amb la corrupció s'ha de fer net, donar explicacions i caure qui hagi de caure".

"Demanem que s'expliqui, que no s'amagui i que prengui les decisions oportunes", ha dit en referència al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista del canal 3/24, recollida per Europa Press, en la qual assegura que aquests fets allunyen a la ciutadania de la democràcia.

Ha insistit que per a ERC la corrupció és un "fet greu, no és un element menor", i assenyala que per a ells la legislatura té sentit si s'és capaç d'avançar en el compliment dels acords d'investidura.

"La línia vermella és sobretot veure com evoluciona tot aquest cas. I segurament una de les línies vermelles seria que això escalés d'una forma injustificable fins a la figura del president Sánchez", ha afegit.

Finalment, preguntat per les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en les quals va preguntar als socis del Govern de Sánchez si seran còmplices de corrupció, Albert ha dit: "El partit mes corrupte de la història, on la corrupció és sistemàtica en el seu entorn, no és ningú per donar cap consell".