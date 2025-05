Albert (ERC) afirma que el PSOE hauria de "haver blindat" la votació de l'oficialitat del català

Acusa el PP de "catalanofòbia" i confia que el català acabi sent reconegut a la UE

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha afirmat que el PSOE hauria d'"haver blindat molt abans" la votació sobre l'oficialitat del català, gallec i basc en les institucions europees, després que s'hagi ajornat la petició d'Espanya sobre aquesta oficialitat en el Consell d'Afers Generals de la UE aquest dimarts.

En una roda de premsa al Parlament, Albert ha assegurat que el PSOE "també té responsabilitat i també ha d'assumir el que li correspon, perquè el que diu de paraula ho transmeti també sobre la base de les seves gestions de caràcter polític" per aconseguir l'oficialitat del català a la UE.

Ha sostingut que els socialistes no han fet els deures, i ha afegit que sabien "perfectament que aquests moviment del PP també passarien", en al·lusió a suposades trucades dels populars a dirigents d'altres països europeus per no avalar l'oficialitat del català.

A més, en un comunicat, el partit també ha criticat el PSOE: "Les bones paraules no serveixen de gaire si no van acompanyades de compromís real, fermesa diplomàtica i voluntat política per fer efectiva l'oficialitat del català a la UE".

"CATALANOFÒBIA"

El portaveu republicà ha assegurat que els moviments que s'han produït des de les files dels populars "evidencien de nou aquesta catalanofòbia", i ha acusat el PP de no voler res que pugui afavorir els interessos dels catalans.

No obstant això, ha assenyalat que els catalans persistiran, i ha confiat que s'acabarà arribant a l'oficialitat: "La voluntat de ser dels catalans i catalanes, la seva ambició i la seva consciència nacional no pararan per moltes pedres al camí que ens trobem", ha sostingut.

En aquesta mateixa línia, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha confiat, en un missatge a X, que el català "serà oficial malgrat les traves que hi posen el PP i alguns dels seus aliats de l'extrema dreta europea".

Junqueras ha defensat que Catalunya està arrelada a Europa des dels seus orígens i que el català "forma part del patrimoni europeu".