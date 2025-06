Albert (ERC) afirma que un finançament extrapolable "no vol dir que no sigui singular"

Reconeix preocupació per la presumpta corrupció al PSOE: "Ho fa tot més difícil"

BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha afirmat aquest dilluns que un model de finançament que sigui extrapolable a altres comunitats autònomes "no vol dir que no sigui singular" per a Catalunya.

Ho ha dit en una roda de premsa preguntat per les paraules de la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va dir que el model de finançament incorporarà singularitats per a totes les comunitats, no només per a Catalunya.

Albert ha assegurat que aquestes paraules de Montero s'emmarquen en una atenció als mitjans a Andalusia i en una entrevista a 'El Correo de Andalucía': "Tothom ha de fer els seus missatges i els seus equilibris. Té diferents escenaris oberts i els ha d'anar complint", ha sostingut.

Ha insistit que un model extrapolable no vol dir que no es pugui avançar "en l'àmbit de la recaptació, del pagament de serveis de l'Estat i de la quota solidària", i ha dit que del que es parla s'assembla força, des del punt de vista tècnic, a un concert econòmic, textualment.

Ha sostingut que ERC vol que es modifiqui el règim comú i la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (Lofca) i aquest serà un dels aspectes en els quals han de "ser capaços d'avançar" de cara a la comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat del pròxim 14 de juliol.

"FENT CAMÍ"

"Crec que el dia 14 tindrem alguna notícia de si el que presentem acaba modificant la Lofca o no. Estem fent camí, un camí que crec que és important", ha afirmat el portaveu adjunt d'ERC, que també ha sostingut que els preocupa la situació complexa de la política espanyola, pels presumptes casos de corrupció al PSOE.

S'ha mostrat optimista amb el finançament singular: "Tenim una piscina on hi ha aigua, no hi ha prou aigua per llançar-nos-hi de cap i el que nosaltres necessitem és que hi hagi voluntat, que aquesta piscina es continuï omplint", ha explicat Albert, que ha afegit que veu voluntat per avançar en aquesta línia.

Ha detallat que en la bilateral s'ha de presentar "el pla director per desenvolupar l'agenda catalana", incrementar els espais físics i de recursos humans de l'Agència Tributària Catalana i presentar modificacions legislatives per fer realitat el finançament, i ha assenyalat que esperen que hi hagi informació rellevant sobre la recaptació d'impostos.