Albert afirma que els aldarulls a Barcelona beneficien "l'extrema dreta"

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha afirmat que els aldarulls de dissabte a Barcelona "a qui beneficien és a l'extrema dreta", i ha demanat al Govern i a l'Ajuntament de Barcelona que investiguin aquests fets, que ha qualificat d'estranys.
En una roda de premsa aquest dilluns, el portaveu dels republicans ha subratllat que els saquejos de botigues són absolutament injustificables i clarament condemnables: "Robar i saquejar no és cap mena de protesta".
Ha detallat que ERC ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, perquè doni explicacions, ja que consideren que no es va estar a l'altura, i han reclamat saber "per què no es van anticipar" si eren conscients que els fets s'havien de produir, replicant fets similars en altres ciutats europees.
Albert ha descartat culpar explícitament l'extrema dreta dels fets, ja que assegura no tenir cap concreció, però ha afegit que el 'modus operandi' d'aquests grups a través de les xarxes socials a Europa està "molt vinculat a l'extrema dreta".
ACCIDENT D'AUTOBÚS
Albert ha lamentat l'accident d'autobús aquest diumenge a Fogars de Montclús (Barcelona) que ha causat ferits de diversa consideració, i ha assenyalat que estudiaran si s'ha de canviar la legislació sobre si es pot anar dret o no en aquests trajectes.
"La seguretat és el més important i si per garantir la seguretat hem de fer les modificacions pertinents, s'hauran de fer. Però tot això és molt recent com per poder tenir una opinió tancada", ha afegit el portaveu republicà.