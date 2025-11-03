Albert diu que continuen negociant el finançament singular amb el Govern central

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha afirmat que continuen negociant amb el Govern central el finançament singular per a Catalunya: "no hi ha gaires novetats, el procés continua en l'àmbit de la negociació. Que avui no hi hagi notícies és una bona notícia".
En una roda de premsa aquest dilluns, el portaveu republicà ha assenyalat que els calendaris sobre finançament "han anat variant moltíssim", però ha insistit que actualment continuen les negociacions amb el PSOE.
Preguntat per com interpreta que el Govern central no hagi vetat la tramitació al Congrés de la proposició de llei d'ERC perquè les comunitats puguin recaptar l'IRPF --el termini per vetar-la va finalitzar divendres--, Albert ho ha emmarcat en l'àmbit de la negociació.
"Nosaltres el que demanem és que aquesta proposició de llei tingui recorregut, es pugui negociar, i entenem que estem en aquest escenari a dia d'avui", ha subratllat.
Sobre si el fet que els Comuns negociïn els pressupostos catalans amb el Govern interferirà en les decisions d'ERC, Albert ha assegurat que no correspon a ERC valorar aquesta decisió dels de Jéssica Albiach, i ha recordat que, per aprovar els comptes, el Govern "necessita uns vots que fins ara no té".
PP I JUNTS
En clau estatal, preguntat per si veu possible que Junts negociï amb el PP, Albert ha respost que aquestes negociacions "han de ser constants perquè el vot de Junts amb el PP és bastant constant en les últimes setmanes, en aquest sentit, tot és possible".
Finalment, Albert ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que "garanteixi la celebració" el pròxim 18 de novembre del partit de futbol entre la selecció catalana i la palestina davant la possibilitat que no tiri endavant.