Albert (ERC) afirma que el Consorci d'Inversions permet continuar "avançant" en els pressupostos

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha dit que el Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya "obre la porta a continuar treballant i avançant en el tema dels pressupostos", preguntat per si és un element que podria desbloquejar l'aprovació dels comptes.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha descrit el consorci com un element molt important que "obre la porta a la cogovernança i a guanyar sobirania" per a Catalunya, i ha destacat que és un instrument que ajudarà a planificar les inversions, a fer-ne un seguiment, a gestionar-les i, arribat el moment, a poder executar projectes i propostes.
La setmana vinent es farà al Congrés el debat a la totalitat de la proposició de llei d'ERC per a la creació d'aquest consorci, per al qual hauran de comptar amb el suport d'altres forces polítiques del bloc d'investidura, entre les quals Junts.
Albert ha concretat que tenen una relació fluïda amb el partit de Carles Puigdemont, amb els qui comparteixen estratègies i accions, i ha afegit que els republicans no entendrien que s'hi posicionessin en contra i no fessin costat a l'admissió a tràmit de la iniciativa al Congrés.
"Amb Junts hi pot haver discrepàncies, però compartim coses molt clares i molt evidents, i és que l'Estat no compleix amb les seves inversions a Catalunya", ha subratllat Albert, que ha recordat que l'objectiu final d'ERC és la independència, però ha valorat la cogovernança.