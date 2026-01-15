Albert diu que Catalunya passa "de la queixa a la construcció" amb el nou finançament

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha valorat l'acord de finançament assolit per la seva formació amb el Govern central, i ha afirmat que, amb les mesures que s'han pactat, "Catalunya passa del bloqueig a l'oportunitat, de la queixa a la construcció".
Així s'ha expressat en un article d'opinió a 'El Periódico de Catalunya' recollit per Europa Press aquest dijous, en el qual ha reiterat que "Catalunya pateix un dèficit fiscal crònic i estructural" i que l'acord --textualment-- canvia aquest escenari.
"Per primera vegada, el finançament de Catalunya s'afronta de manera integral a través d'un paquet de set carpetes que es desplegarien progressivament i que haurien de culminar en un nou model estable i més just", ha sostingut.
Així, ha subratllat l'increment dels recursos que aportaria aquest nou model a més de la delegació de la gestió d'impostos com l'IRPF, qüestió que ha portat ERC al Congrés mitjançant una proposició de llei.
Albert ha conclòs que el conjunt de mesures "no és una solució màgica, però sí un canvi de paradigma" i ha assegurat que es tracta d'un pas endavant que aporta a Catalunya més sobirania, més recursos i més futur gràcies a ERC, en les seves paraules.