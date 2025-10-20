Albert adverteix Montero que el finançament "no és només una xifra", sinó un model

"La ministra decideix com ho vol fer, i el CPFF és un espai per poder debatre això"
BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El sots-secretari general de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha advertit aquest dilluns la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que el finançament "no és només una xifra", sinó un model amb més variables.
En una roda de premsa a la seu del partit, Albert ha sostingut que Catalunya "necessita més recursos per avançar en la reducció del dèficit fiscal, però també necessita ordinalitat, població ajustada i capacitat normativa".
"Tot el que sigui retallar el dèficit fiscal nosaltres ens sentim satisfets i absolutament partícips i protagonistes d'haver-ho aconseguit i la xifra que ERC plantejava s'està acostant. Ara bé, això no és un model", ha afegit.
"ERC NO TÉ PRESSA"
Així mateix, sobre el fet que Montero hagi assegurat aquest dilluns que la seva intenció és presentar tan aviat com sigui possible el nou model de finançament, el portaveu republicà ha assenyalat que "ERC no té pressa".
"El finançament de Catalunya no pot dependre de l'agenda d'una ministra que es vol presentar a les eleccions d'Andalusia, que a més segurament perdran", ha expressat Albert.
Sobre el fet de poder debatre la qüestió del finançament en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), el portaveu ha apuntat que "la ministra decideix com ho vol fer, i el CPFF és un espai per poder debatre això".
Finalment, preguntat per la possibilitat d'obrir la negociació dels pressupostos, Albert ha insistit que ERC no abordarà cap altra negociació fins que no es compleixi amb l'acord de finançament.