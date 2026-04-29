Albert (ERC) acusa Junts de ser "zero constructius" pel 'no' al Consorci d'Inversions

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha retret a Junts el seu vot en contra de la proposició dels republicans al Congrés per crear un consorci d'inversions de l'Estat: "Cap proposta, zero constructius, sempre enfadats".
En un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press, Albert ha assegurat que Catalunya "no es pot permetre aquest immobilisme ja estructural", i ha afegit que fer política també és assumir responsabilitats i aprofitar oportunitats.
"Dir 'no' a tot no construeix país. No es pot renunciar mai a guanyar sobirania i millorar la vida de la gent", ha subratllat el portaveu republicà.