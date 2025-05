Albert (ERC) acusa Junts de "politiqueig" per no afegir-se al Pacte Nacional per la Llengua

Critica la "deixadesa en la gestió parlamentària" del Govern després de la votació de la taxa turística

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha acusat Junts de "politiqueig" per no adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua que se signarà dimarts entre el Govern, el PSC, ERC, els Comuns, sindicats, patronals i entitats.

"Si volem donar un impuls a la llengua, només hi ha aquest camí, ser més, apel·lar a com més gent millor. Si el que es vol és fer politiqueig, això és una altra cosa. La llengua és massa important per tenir segons quines actituds", ha criticat aquest dilluns en una roda de premsa.

Ha assegurat que els amoïna la sentència que pot emetre el Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% de castellà a les aules, però ha assegurat textualment que no és motiu per no formar part del pacte: "Al contrari, és un motiu per ser-hi".

"El país no entendria que, en moments d'amenaça del català, no anem tots a l'una", ha defensat Albert, que considera que aquest document aporta solucions i no genera problemes.

Ha subratllat que es tracta d'un document treballat de manera transversal i que està obert a millores, i que compta amb una "partida pressupostària important" i un calendari clar d'aplicació.

TAXA TURÍSTICA

Ha afirmat que el que va passar la setmana passada al Parlament quan el Govern no va aconseguir convalidar el decret que ajornava l'aplicació de la taxa turística va ser "una deixadesa en la gestió parlamentària del Govern", i ha sostingut que els de Salvador Illa van donar per descomptat el vot d'alguns grups, en al·lusió a Junts.

Per ell, és "responsabilitat del Govern" aconseguir els suports per convalidar els decrets i ha recordat que el Govern havia pactat amb els republicans el decret per ajornar l'entrada en vigor de la taxa turística.

"L'acord era clar i ferm, era assumit pel Govern. No tenim res més a dir, més enllà de la sorpresa i que no ens agrada que se'ns amagui informació i es diguin mitges veritats", en referència a informació sobre el vot en contra dels Comuns.

Albert considera que l'ocorregut va ser "un caos parlamentari ocasionat pel Govern", i ha explicat que mantenen contactes amb l'executiu català, que s'ha compromès a presentar aquesta setmana un altre decret d'ajornament de la taxa.