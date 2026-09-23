Albert (ERC) acusa el Govern d'"opacitat" i de conèixer l'error de les PISA

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha acusat aquest dimecres el Govern d'"opacitat" i de tenir constància de l'error de les proves PISA des d'abans del març del 2025, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi dit que cap responsable polític es va assabentar de l'error fins el febrer del 2026.
Ho ha dit durant la seva intervenció a la cambra en la compareixença d'Illa per la crisi de les PISA, en què també ha afirmat que li sembla "sospitós que al setembre-octubre del 2025 destituïssin la directora i la secretària de les PISA", per la qual cosa creu que el Govern ja tenia constància de l'error.
"Ens tenen massa acostumats a amagar els seus errors", i ha demanat responsabilitats polítiques al més alt nivell pel descontrol en el departament que lidera la consellera d'Educació i FP Esther Niubó, que qualifica d'incommensurable i inconcebible.
També ha insinuat que de la mateixa manera que "algú va tenir la genial idea d'amagar uns resultats que es preveien nefastos" en les PISA, i ha assegurat que el Govern acusa els centres educatius de no haver fet bé la seva feina quan és la Generalitat la que s'hauria d'haver adonat que faltava el percentatge d'exclusió.
Albert ha subratllat que les conseqüències de l'error de les PISA són "gravíssimes" per al sistema educatiu català, i més en un moment en el qual hi ha unes necessitats clares a nivell educatiu, per la qual cosa ha insistit que veu deixadesa de funcions, opacitat i falsedat en el Govern.