Albert avança el 'sí' d'ERC al decret sobre l'embargament d'armes a Israel

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El sots-secretari general de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha avançat que ERC votarà a favor del decret del Govern central per a l'embargament d'armes a Israel, que es votarà dimarts al Congrés.
"En principi l'avalarem. La sensació que tenim és que anem tard, però més val tard que mai", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns.
La convalidació d'aquest decret a la cambra baixa està en l'aire, ja que Podem encara no ha revelat el sentit del seu vot i ha qualificat el text de "fake".