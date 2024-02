José Manuel Albares viatjarà dilluns a Algèria per tancar la crisi diplomàtica

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, viatjarà dilluns a Algèria per a una visita que permetrà donar per tancada la crisi diplomàtica suscitada pel suport del Govern central al pla d'autonomia marroquina del Sàhara.

La visita d'Albares, que es reunirà amb el seu homòleg algerià, Ahmed Attaf, es produeix després que Algèria va enviar de retorn el seu ambaixador a Madrid a mitjans de desembre i que posteriorment al gener es van començar a reprendre les relacions comercials.

Algèria va cridar a consultes el seu aleshores ambaixador a Madrid l'endemà que el març del 2022 el Marroc va donar a conèixer la carta del president del Govern central, Pedro Sánchez, al rei Mohamed VI en la qual sostenia que el pla d'autonomia marroquina per al Sàhara és "la base més seriosa, creïble i realista" per a una solució al conflicte.

Dos mesos després, al juny, després de constatar que el Govern espanyol no feia marxa enrere malgrat la pressió tant dels socis de coalició com de l'oposició, el president algerià, Abdelmadjid Tebboune, va ordenar suspendre el Tractat d'Amistat, que encara no s'ha restablert.