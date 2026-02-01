Albares veu una "ruptura en l'ordre internacional" i crida a reforçar la sobirania europea

Eduardo Parra - Europa Press
Defensa que la política exterior espanyola és "coherent" i ha crescut en credibilitat
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ha afirmat que, actualment, hi ha una "ruptura en l'ordre internacional" provocada, segons ell, per una nova visió dels Estats Units de la relació transatlàntica i els intents de desestabilització de Rússia, per la qual cosa ha cridat a avançar cap a una major sobirania europea, textualment.
Així ho ha dit en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual s'ha referit a la situació de Groenlàndia: "Hem aconseguit parar una pressió inacceptable sobre Dinamarca, país membre de la Unió Europea. Però la reclamació última d'Estats Units es manté: volen la sobirania de Groenlàndia. Per tant, la solidaritat amb Dinamarca ha de prosseguir", ha advertit.
Ha dit que "haver mantingut la unitat europea i haver dibuixat una línia vermella han estat factors molt importants" enfront de les intencions del president dels Estats Units, Donald Trump.
També ha defensat que per avançar en sobirania Europa ha de "remoure els últims obstacles del mercat únic" i construir un mercat de capitals i un mercat digital, a més de crear un exèrcit europeu.
"Europa ha de traduir la seva potència econòmica en potència política. Això no significa adoptar una estratègia agressiva, però hem de disposar de capacitat de dissuasió davant de la coerció", ha sostingut.
POLÍTICA EXTERIOR
Sobre les crítiques de l'oposició a la política exterior del Govern, ha defensat que aquesta és "coherent" i que, al seu semblar, la credibilitat d'Espanya ha crescut en l'àmbit internacional.
En aquest sentit, s'ha referit a la relació amb Xina: "Ens sembla impossible tenir una política de l'exterior global, gestionar els grans fenòmens globals, sense tenir un diàleg intens amb Xina, un país que és una potència demogràfica, econòmica, militar", ha destacat.
VENEÇUELA
Davant de l'anunci d'una amnistia a Veneçuela per als presos polítics, ha donat la benvinguda a aquest anunci i assegura que Espanya "és un dels pocs països que parla alhora amb el Govern i l'oposició".
"No pot haver-hi una solució que venja de fora de Veneçuela. La solució ha de venir d'un diàleg ampli, pacífic, democràtic entre veneçolans. Si les parts ho volen, estem disposats a acompanyar com ho hem fet altres vegades", ha afegit.
CATALÀ A LA UE
Preguntat per l'estat de les negociacions per establir el català, el basc i el gallec com a llengües oficials en la UE ha afirmat que amb Alemanya s'està "parlant de tot" i ha afegit que amb el suport del PP l'oficialitat d'aquestes llengües ja s'hauria aconseguit, textualment.
"El tema del català com a llengua oficial és una qüestió de temps. Jo no puc donar la data exacta, però estic segur -no convençut, segur-, que el català, exactament igual que el basc i el gallec, serà llengua oficial de la Unió Europea", ha assegurat.