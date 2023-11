Albares veu resolta la crisi amb Israel i subratlla que la veu d'Espanya "no es reduirà"

Reitera que el Govern central no tolerarà més acusacions: "No es poden tornar a reproduir en el futur"



MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat aquest dimarts que considera resolta la crisi diplomàtica amb Israel després d'escoltar les explicacions de les ambaixadores de tots dos països, si bé ha recalcat que el Govern espanyol no rebaixarà "gens" la seva veu.

"Tant el que m'ha traslladat la nostra ambaixadora a Israel com l'actitud d'ahir de l'ambaixadora israeliana", que va acudir a la tarda al Ministeri d'Afers Exteriors, "em deixen pensar que sí", ha expressat en una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press.

En qualsevol cas, el ministre ha reiterat que no toleraran més acusacions sobre que fan costat al terrorisme de Hamas, després de qualificar novament de falses i inacceptables les declaracions de l'executiu israelià, que "no es poden tornar a reproduir en el futur ni cap al president ni contra cap membre del Govern d'Espanya", ha dit.

Ha insistit que Espanya va condemnar des del primer minut l'atac terrorista de Hamas i ha recordat que va costar la vida a dos espanyols, que "estaran sempre en la nostra memòria".

ESPANYA DESITJA LES "MILLORS RELACIONS"

"També hem deixat molt clar que la veu d'Espanya no es reduirà", ha subratllat, abans d'afegir que com a ministre continuarà sol·licitant l'alliberament dels ostatges, un alto el foc humanitari "com més ampli millor" i una solució definitiva per al conflicte entre Palestina i Israel que passa pel reconeixement d'un Estat palestí que "garanteixi la pau, la seguretat i la prosperitat a tota la regió, també a Israel".

Sobre el comunicat de Hamas en què agraïa la posició de Pedro Sánchez i del primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, el ministre ha evitat parlar-ne en argumentar que no és seriós fer-ho i que no mereix la més mínima atenció.

Albares ha assenyalat que el Govern central vol tenir les "millors relacions" amb Israel i ha subratllat que els vincles comercials són molt sòlids, preguntat pel fet que l'Ajuntament de Barcelona hagi aprovat interrompre les relacions amb aquest país.