Albares veu "indispensable" un estat palestí per a la seguretat d'Israel i de tota la regió

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha afirmat aquest dilluns que veu "indispensable" materialitzar un estat palestí com a garantia de seguretat per a Israel i per a tota la regió.

Ho ha dit en l'arrencada del IX Fòrum de la Unió per la Mediterrània (UpM) a Barcelona, que reuneix els països de la UE amb els de l'altra riba del Mediterrani en un moment en què el conflicte està en plena escalada, amb fronts oberts tant a Gaza com al Líban, i després de l'últim atac israelià sobre l'Iran en resposta als bombardejos previs de Teheran.

Albares ha assegurat que el darrer any s'ha recorregut un camí de consens en la solució dels dos estats per a Israel i Palestina, però ha avisat que no n'hi ha prou: "Cal fer un pas més, cal anar a l'aplicació. Cal passar de les paraules i les declaracions als fets".