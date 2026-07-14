Albares trasllada a França que la columna de Rajoy no és "el sentir dels espanyols"

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Cooperació i Unió Europea, José Manuel Albares, ha aclarit que diumenge passat va traslladar al seu homòleg francès que les declaracions de l'expresident espanyol Mariano Rajoy en una columna d'opinió sobre el Mundial de futbol 2026 publicada a 'El Debate' "no és la posició del Govern d'Espanya ni el sentir aclaparantment majoritari dels espanyols".
En una entrevista del programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, Albares ha criticat que "caminar assenyalant qui és ciutadà d'un país i qui no és molt greu", en al·lusió a la columna de Rajoy en la qual sostenia que la selecció francesa de futbol juga bé, però "sense francesos".
Així mateix, Albares ha retret que "assenyalar pel color de pell qui pot ser ciutadà encobreix coses molt perilloses". "Hem de protegir la convivència. El racisme i la xenofòbia el que fan és ser corrosius", ha defensat.
A més a més, el ministre ha incidit que el PP va "obertament al xoc" amb França, no només per la columna de l'expresident, sinó també per haver rebutjar dijous passat el Tractat d'Amistat i Cooperació entre Espanya i França al Senat, on els populars tenen majoria absoluta.