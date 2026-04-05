Albares trasllada al seu homòleg egipci la seva condemna pels càntics "racistes" en el partit d'Espanya

MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha traslladat al seu homòleg d'Egipte, Badr Abdelatty, la seva condemna pels càntics "racistes" registrats durant el partit amistós entre Espanya i Egipte celebrat a Barcelona dimarts passat, en considerar que "no representen al conjunt de la societat espanyola ni els valors de l'esport".
Així ho ha assenyalat aquest diumenge el propi ministre en un missatge publicat a la xarxa social X, en el qual ha destacat que Espanya és "un país tolerant i plural, que rebutja el racisme i la violència".
"Li he traslladat la meva condemna pels càntics racistes en el partit entre Espanya i Egipte, que no representen al conjunt de la societat espanyola ni els valors de l'esport. Espanya és un país tolerant i plural, que rebutja el racisme i la violència", ha publicat Albares.
El partit amistós entre Espanya i Egipte, disputat dimarts passat en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) davant de 35.895 espectadors, va deixar episodis de mal comportament a la graderia, amb càntics de caràcter racista i religiós i xiulets a l'himne del combinat africà.
Des d'una zona del fons de Cornellà on habitualment se situa la denominada 'La Corba' del RCD Espanyol, es va entonar en reiterades ocasions, a partir del minut 20, el càntic "Musulmán el que no bote", en una conducta ofensiva que va entelar l'ambient festiu que es vivia al recinte.
A més, durant la prèvia del partit, part del públic va xiular l'himne d'Egipte, mentre que també es van escoltar insults dirigits al president del Govern, Pedro Sánchez, per part d'un grup reduït d'aficionats.