Albares es reunirà a Nova York amb Bourita per abordar el retorn dels immigrants

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat que es reunirà presencialment amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, durant la Setmana d'Alt Nivell de les Nacions Unides de Nova York, per abordar la situació a Ceuta i el retorn dels milers d'immigrants que continuen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de finals de juliol.
El ministre ha afirmat que encara no hi ha una data tancada per a la trobada amb Bourita perquè s'estan "quadrant les agendes", però ha reiterat que han quedat a veure's per "poder tenir una conversa serena i tranquil·la" sobre la situació a Ceuta.
En unes declaracions davant els mitjans a Nova York, Albares ha reiterat que després de l'entrada d'uns 80.000 migrants a Ceuta des del Marroc va contactar amb el ministre marroquí per reclamar la mobilització de "tots els mitjans necessaris" per fer front a "aquest flux de persones" que es va assolir al final i dels quals "el 90 per cent" van tornar en 48 hores .
El cap de la diplomàcia espanyola ha assegurat que el seu homòleg marroquí li trasllada que col·laboraran "en tot moment" per resoldre la situació a Ceuta, cosa que, segons Albares, es "constata des del primer moment".