Albares reitera que l'arrest d'Abukeshek va ser una "detenció il·legal" d'Israel en aigües internacionals

El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, durant la jornada 'L'Europa que somiem, l'Europa que defensem', a la seu del PSOE-M, a 8 de maig de 2026, a Madrid (Espanya).
MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya, José Manuel Albares, ha reiterat que l'arrest de l'activista espanyol d'origen palestí Saif Abukeshek es va produir en "aigües internacionals" i ha insistit que es va tractar d'una "detenció il·legal".
"Ara Saif Abukeshek està lliure i ell podrà donar compte de tot el que hi ha. En qualsevol cas, ho he deixat clar des del primer moment: detenció il·legal en aigües internacionals on cap agent israelià té cap jurisdicció", ha assegurat aquest diumenge Albares en declaracions als mitjans de comunicació a la seu del Ministeri.
Albares ha confirmat que Saif Abukeshek "vola ja lliure cap a Espanya", detingut des que Israel abordés la setmana passada la Global Sumud Flotilla amb ajuda humanitària amb destinació a la Franja de Gaza en la qual participava.
El ministre ha explicat que el Govern central ha realitzat gestions diplomàtiques "a tots els nivells", incloent contactes amb Israel, Brasil i la Unió Europea, i ha evitat pronunciar-se sobre l'estat de salut o les condicions de detenció del ciutadà espanyol, apel·lant al seu dret a la intimitat, encara que ha assenyalat que, segons les primeres informacions, es troba "bé dins de les circumstàncies".
"A priori se li trobava dins de les terribles circumstàncies en les quals ha hagut de viure aquests dies, se li trobava bé, insisteixo, dins de les circumstàncies, però haurà de ser un reconeixement mèdic i ell mateix el que adoni de la seva situació", ha detallat.
Segons la Flotilla, Abukeshek i l'activista brasiler Thiago Àvila, que també ha estat alliberat, han patit "abusos i tortures" a Israel durant els seus dies de detenció i es van posar en vaga de gana i, en el cas de l'espanyol, també de set.
Així mateix, Albares ha agraït la labor del personal diplomàtic espanyol tant en Tel Aviv com a Atenes, així com de la Direcció general d'Assumptes Consulars, subratllant que tots ells han estat "plenament mobilitzats" per aconseguir l'alliberament del ciutadà espanyol "al més aviat possible".
El ministre també ha assenyalat que el cònsol en Tel Aviv va sol·licitar veure-li diàriament i va poder mantenir trobades amb ell "la major part dels dies", dins de les limitacions imposades durant la seva detenció.
Abukeshek ha estat deportat per les autoritats israelianes en un vol amb escala a Atenes i, després del seu pas per Madrid, prosseguirà el seu viatge fins a l'Aeroport de Barcelona, on té prevista la seva arribada a les 16.30 hores.
"FINS QUE PALESTINA SIGUI LLIURE"
A la seva arribada a Atenes, la capital de Grècia, l'activista ha fet una crida a continuar les mobilitzacions "fins que Palestina sigui lliure". "Aquest és només un pas en el camí. Els nostres companys segueixen navegant", ha assenyalat en un vídeo difós per la Global Sumud Flotilla en xarxes socials.
Abukeshek ha lamentat haver deixat enrere a "milers de presoners palestins", entre ells nens, i ha subratllat que els testimoni sobre tortures i violacions diàries obliguen a mantenir la mobilització. "Estic segur que el tracte al que m'enfronto no es compara amb el sofriment que ells estan patint. No podem oblidar als presoners palestins", ha recalcat.